Galatina, sfonda la vetrina ed entra con l’auto nel supermercato: sfiorata la tragedia

- Una scena degna di un film d’azione a Galatina, in provincia di Lecce, dove un’auto è piombata all’interno sfondando la vetrina del Supermac, in via Kennedy, abbattendo alcuni elettrodomestici, tra cui pesanti lavatrici.

- Una scena degna di un film d’azione a Galatina, in provincia di Lecce, dove un’auto è piombata all’interno sfondando la vetrina del Supermac, in via Kennedy, abbattendo alcuni elettrodomestici, tra cui pesanti lavatrici.





Fortunatamente nessuno degli avventori sembrerebbe abbia subito conseguenze anche se nel video che sta circolando sui social si vede uno dei clienti che con prontezza riesce ad evitare il peggio facendo. Attoniti anche i presenti. Il filmato della video camera di sorveglianza riporta le 17.30 del 2 agosto 2021 e quindi in ora di punta. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si conoscono le cause dell’incidente che riporta alla memoria di quello che è avvenuto a Lecce qualche giorno fa e che tanto risalto ha avuto su social e cronache.