Libri, storie di donne spregiudicate e fatali: ecco ''L'imperfetta''

«Era buio, era freddo, era un rapimento in piena regola, ma non c’erano vittime, ma solo due ribelli che stavano cercando un incastro nel miglior o peggior modo possibile. E lo sapevamo».

La raccolta di racconti erotici “L’imperfetta” dell’autrice Valentina è pubblicata da Eroscultura Editore, la più grande casa editrice italiana di narrativa erotica.

Sono storie di donne spregiudicate e fatali che sanno quello che vogliono e che non hanno paura di chiederlo; che gestiscono un gioco eccitante, o che si fanno consapevolmente dominare - «Avevamo giocato. Quel gioco un po’ malato di fingere di rinunciare l’uno all’altra sapendo che poi i nostri corpi si sarebbero posseduti ancora di più».

Sono racconti travolgenti che parlano di libertà sessuale e mentale, in cui viene abbattuto ogni tabù; c’è solo il piacere da condividere e anche l’esercizio del potere: del possedere o del lasciarsi possedere. Ogni storia nasce da un uomo incontrato, un’emozione provata, un istinto erotico soddisfatto. Amanti, compagni di una notte o di una vita, ciascun personaggio riceve e dà senza filtri - «Non mi basti mai. Voglio essere tua fino a svenire, per portare con me tutto questo e diluirlo nei giorni in cui saremo di nuovo lontani».

L’erotismo assume un ruolo prevalente nella quotidianità: si insinua, trova prepotentemente il proprio spazio, si accompagna a un abbandono totale dei personaggi alle loro fantasie, voglie e perversioni. Non teme giudizi e talvolta segue un percorso esplorativo: le persone cercano piacere attraverso esperienze non sempre comuni, lasciandosi coinvolgere con prepotenza dalle emozioni. Attraverso la passione, il sesso e l’ironia si compie ripetutamente la più ambita delle percezioni: il piacere capace di coinvolgere corpo e mente. Un piacere che rapisce il lettore, lo immerge nel racconto e provoca eccitazione.

Con un linguaggio diretto e libero da pudori, l’autrice ci conduce in un vortice di passioni proibite e di esaltanti incontri clandestini; se si desidera un momento piccante da vivere tra un impegno e l’altro, questo è il libro adatto da tenere con sé: brevi storie per piccoli attimi di piacere. Per i contenuti sessuali espliciti presenti nell’opera, è un testo rivolto a un pubblico adulto.

Valentina è nata e cresciuta in Toscana da una famiglia che l’ha sempre incoraggiata a leggere. Grazie all’attività svolta dai genitori, ha avuto modo di trascorrere molto tempo in Francia apprezzandone particolarmente lo stile di vita libertino. Tra gli autori preferiti Marguerite Yourcenar e Emmanuel Carrère. La sua passione principale da sempre è scrivere: sin dalla tenera età usava la fervida fantasia per comporre poesie e piccoli racconti, sino ad arrivare ai giorni odierni in cui la passione è sfociata nella composizione di scritti erotici. Laureatasi in Giurisprudenza a Firenze, oggi è una imprenditrice che da diversi anni si divide tra la cittadina di origine, Milano e il centro nord per motivi di lavoro. Appassionata di arte erotica, di yoga, meditazione e trekking. Ribelle, diretta e ironica, ha come tratto caratteriale principale la curiosità: ritiene che si possa, anzi si debba, provare qualsiasi esperienza – erotica e non – perché la vita va mangiata!