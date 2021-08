MAM di Grottaglie, è countdown

GROTTAGLIE (TA) - È conto alla rovescia per il Mediterranean Aerospace Matching (Mam): la Fiera internazionale dell'Aerospazio che si svolgerà presso l’aeroporto di Grottaglie dal 22 al 24 settembre 2021, per la prima volta in Italia e in Puglia. Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Un evento strategico, ideato nell’ambito delle iniziative in favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell'area di Taranto, che si svolgerà in modalità ibrida a causa delle restrizioni Covid-19 ma che riveste grande importanza per il nostro territorio. Pensiamo alla visibilità per Grottaglie, per Taranto e per la Puglia intera, alle grosse opportunità di crescita grazie all’insediamento di imprese del settore, dell’indotto e alle ricadute occupazionali.L’idea è partita appunto, qualche anno fa, dal sottoscritto in qualità di assessore regionale allo sviluppo economico col prezioso supporto del Presidente Emiliano, ed ora proseguita con l’assessore Delli Noci, con l’obiettivo di valorizzare questa eccezionale infrastruttura aeroportuale: già inserita quale primo spazioporto italiano nel "Regolamento per la costruzione e l'esercizio delle basi per voli spaziali" dell'Enac; dotata di una pista lunga 3200 m, adatta anche per i voli internazionali per passeggeri, ora oggetto di grosse opere di ammodernamento.Prevista inizialmente dal 25 al 27 Marzo 2020, poi rimandata a causa della pandemia, la Fiera MAM è patrocinata da Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ice-Agenzia, Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e Asi (Agenzia Spaziale Italiana),Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta), Aeroporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo.Tra poco più di 4 settimane, Grottaglie dunque, finalmente ospiterà la Fiera internazionale dell’Aerospazio MAM durante la quale si susseguiranno tavole rotonde, sui temi legati al ruolo dello spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incontri b2b, dimostrazioni di volo di droni, le ultime tecnologie innovative importanti per l'osservazione della Terra, per le telecomunicazioni, per la navigazione satellitare. L’evento naturalmente è strutturato per favorire relazioni tra investitori internazionali e rappresentanti delle principali industrie aerospaziali, in particolare nel settore dell'advanced air mobility e delle smart city con un focus su piattaforme non pilotate, infrastrutture per il controllo e la gestione dello spazio aereo e tecnologie spaziali applicate ai droni. E rappresenterà buone opportunità di incontro tra startup, Pmi ed il sistema finanziario internazionale, quello dei fondi di investimento, con le più grandi imprese del settore aerospaziale.Sarà attiva infatti la piattaforma digitale Fiera Smart 365, dell'Ice-Agenzia che grazie alla propria rete di uffici all'estero, metterà le startup e le imprese italiane in contatto con operatori stranieri selezionati. Sulla stessa piattaforma digitale potrà essere seguito pubblicamente l'evento.