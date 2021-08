Musica: uscito il singolo "Mare" di Elle by Hydra Music

Novità nel panorama musicale nazionale: é uscito su tutti i digital store “Mare” di Elle. Pubblicato per Hydra Music, il nuovo singolo rappresenta l’esordio del giovanissimo rapper Luca Martella, il quale a soli 16 anni, grazie al suo talento e

alla sua penna, è riuscito ad aggiudicarsi la pubblicazione del suo inedito.





Insomma, Elle è la dimostrazione che – come scriveva Walt

Disney - “se puoi sognarlo, puoi farlo”.

“Io sono un ragazzo – dichiara Elle - che ha sempre avuto la passione



per la musica, specialmente per il rap; scrivo canzoni da quando ho

imparato a scrivere ed è sempre stato il mio sogno scrivere.

Oggi ci sono riuscito e spero davvero che questo possa cambiare



qualcosa in me e anche in chi mi ascolta. Sono molto umile e non miro

al successo, scrivo per bisogno,… e mi esprimo attraverso parole e

rime. Mi hanno sempre insegnato che tutto dipende da me stesso e

perciò sono motivato a dare tutto per raggiungere il mio obiettivo:

comunicare messaggi attraverso la mia musica”.

Il brano non poteva avere titolo più azzeccato “Mare”. Infatti, proprio come le onde di una immensa distesa, il testo si muove a ritmo delle onde: porta a riva tutte le emozioni e poi torna indietro,

lasciando nel cuore la riflessione, il ricordo, la speranza. “Mare – afferma il rapper - vuole essere una sorta di conforto per tutti i ragazzi che pensano in negativo e per questo, vorrei che questa canzone possa aiutare chi sta in difficoltà. Essendo anche io un ragazzo penso di poter capire cosa provi un mio coetaneo, maschio o

femmina che sia. È una canzone rivolta a tutti, che non dice le cose attraverso concetti astratti o metafore, ma va dritta al punto, comunicando in modo chiaro”.

Una giovane proposta che fa confidare nel futuro, che grazie alla spontaneità e alla verità diretta delle sue parole, ci aiuta a sognare e a ricordare che in ogni momento in cui sentiamo di cadere, come cita il ritornello - “devo rialzarmi, questo è il mio momento. Sento ciò che sto dicendo, è solo spreco di tempo, però penso che salvarmi è quello che voglio adesso, uccido il Me di prima, affinché nasca il me di adesso”.