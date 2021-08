Oria: presentata la 54esima edizione del Palio di Oria "Torneo dei Rioni"

Sarà un’edizione che resterà negli annali, per via del momento storico che stiamo vivendo. Eccezionale sarà anche la sua organizzazione, realizzata scrupolosamente sulla base delle indicazioni del Piano di sicurezza messo a punto per garantire il massimo rispetto delle nuove norme del DPCM anti Covid.

Le tre giornate che compongono la manifestazione sono ricche di eventi e momenti da non perdere. A cominciare da venerdì 06 agosto con la Festa della Bandiera, che si svolgerà nella fantastica cornice di Piazza Lorch a Oria con inizio fissato alle ore 19:30. Durante l’evento i tre gruppi di Sbandieratori e Musici locali, dopo i saluti delle Istituzioni si sfideranno a “Singolar Tenzone” in varie coreografie per annunciare alla cittadinanza l'inizio della settimana "federiciana". Successivamente, alle ore 20:30 si svolgerà, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi di Oria, la Cerimonia di Benedizione del Palio alla presenza dei Capitani dei quattro Rioni e di tutte le massime cariche Civili, Religiose e Militari. A seguire - la “Cerimonia di investitura” che avrà luogo nell’Accampamento del XIII secolo a cura dei Milites Friderici II a Parco Montalbano dove la compagnia d’arme veglierà il Palio e darà vita a scene di stampo medioevale. Sabato 7 Agosto intorno alle 21.30 invece, al cospetto dell’imperatore Federico II (interpretato quest’anno dall’attore Massimiliano Morra (protagonista, tra le altre cose, di alcune fiction importanti, quali il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino la Leggenda, e della trasmissione Ballando con le stelle”) nella suggestiva piazza Lorch ci sarà la Presentazione del Palio: probabilmente uno dei momenti più suggestivi delle manifestazioni grazie ad uno spettacolo unico fatto di combattimenti, coreografie e passi teatrali di grande effetto, e dove si ammireranno anche lo sfarzo e l’imponenza della Corte Federiciana con i sui figuranti suddivisi in nobili e dame, crociati, armigeri, giocolieri, mangiafuoco, arcieri, saraceni, musici, sbandieratori, danzatrici, falconieri. Il Palio di quest’anno è stato donato dalla Chiesa di San Francesco d’Assisi di Oria ed è stato dipinto dall’artista Rosaria D’Oria. Infine domenica 08 agosto, con inizio alle 17 e 30 circa, nel campo dei Padri Rogazionisti – allestito come fosse un campo di combattimenti medievale – si svolgerà il Torneo dei Rioni: ossia la sfida tra le quattro contrade oritane con combattimenti a cavallo curati dai cascatori acrobati di Cinecittà e le cinque prove di stampo medievale valide per l’assegnazione dell’ambito Palio. Prima ancora, coreografie straordinarie ed esibizioni di sbandieratori, danzatori e compagnie d’arme. I biglietti per assistere comodamente seduti in piazza Lorch alla presentazione del Palio di sabato 7 e al “Torneamento” di domenica 8 nel campo dei Padri Rogazionisti, sono disponibili presso la Pro Loco fino a sabato pomeriggio dopo le 19.00. L’appuntamento è per il fine settimana, dunque, quando Oria tornerà a vestire i panni della sua antica e gloriosa storia. “Corteo Storico di Federico II” e “Torneo dei Rioni” rappresentano da sempre l’evento dell’estate in Puglia, la cui storia si intreccia da sempre con quella dello “Stupor Mundi. Lo sanno bene i tanti visitatori che visitano Oria nel corso dell’anno e che hanno la possibilità di ammirare le sue bellezze monumentali e paesaggistiche. Presenze che si intensificano in questi giorni proprio grazie al “Palio” che – d’incanto – riporta tutti indietro nei secoli, alla scoperta di una delle pagine più affascinanti e misteriose della storia di un territorio da sempre legato alle sue radici.