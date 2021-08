Radio Norba Cornetto Battiti Live: un successo anche la quarta puntata

Ancora un grande risultato per il Radio Norba Cornetto Battiti Live. La quarta puntata ha fatto registrare il 9,28% di share, per un totale di 6 milioni e 298mila telespettatori, ai primi quattro posti per share in prime time. Resta invece il programma più visto in assoluto sul pubblico attivo: primo sui ragazzi 4-14 (sfiora il 20%), sulle donne 15-54 (sopra al 15%), sugli uomini 15-24 (oltre il 16%) e sugli uomini 35-44 (poco sotto il 15%). Ancora un grande risultato per il Radio Norba Cornetto Battiti Live. La quarta puntata ha fatto registrare il 9,28% di share, per un totale di 6 milioni e 298mila telespettatori, ai primi quattro posti per share in prime time. Resta invece il programma più visto in assoluto sul pubblico attivo: primo sui ragazzi 4-14 (sfiora il 20%), sulle donne 15-54 (sopra al 15%), sugli uomini 15-24 (oltre il 16%) e sugli uomini 35-44 (poco sotto il 15%).

Battiti Live inoltre si conferma il programma più visto di Italia 1 nel 2021, le quattro puntate sono ai primi quattro posti, e inoltre l’hasthag #battitilive si conferma al primo posto su Twitter.





Per quel che riguarda Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).