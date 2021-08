Ristorante biscegliese si aggiudica il Premio Travellers' Choice di TripAdvisor

FRANCESCO BRESCIA - "Nell'ultimo anno le strutture vincitrici come la vostra hanno ottenuto recensioni e punteggi positivi dai viaggiatori. In quest'anno particolarmente difficile, vi siete fatti notare offrendo agli ospiti un servizio ed esperienze eccellenti. Grazie e ancora congratulazioni per il vostro meritato premio", questa la comunicazione ufficiale ricevuta dai titolari del ristorante biscegliese "Bue Marino" da TripAdvisor, il portale a stelle e strisce specializzato in raccolta di recensioni di alberghi, bed & breakfast, ristoranti, prenotazioni di alloggi e tutto ciò che ha a che fare con il mondo del food e dei viaggi. - "Nell'ultimo anno le strutture vincitrici come la vostra hanno ottenuto recensioni e punteggi positivi dai viaggiatori. In quest'anno particolarmente difficile, vi siete fatti notare offrendo agli ospiti un servizio ed esperienze eccellenti. Grazie e ancora congratulazioni per il vostro meritato premio", questa la comunicazione ufficiale ricevuta dai titolari del ristorante biscegliese "Bue Marino" da TripAdvisor, il portale a stelle e strisce specializzato in raccolta di recensioni di alberghi, bed & breakfast, ristoranti, prenotazioni di alloggi e tutto ciò che ha a che fare con il mondo del food e dei viaggi.





Premio "Travellers' Choice", questo il nome dell'ambitissimo riconoscimento ottenuto dall'attività del nord barese capace, dunque, di "offrire continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo", si legge nella motivazione ufficiale.

Pienamente e comprensibilmente soddisfatti i titolari: "Ciò che emerge dalle recensioni è soprattutto la massima disponibilità nel rapporto con il cliente, la capacità di accoglienza e le portate in continua innovazione. Lo stesso nome del nostro locale sottolinea una fusionetra fauna marina e fauna terrestre. Grazie al personale della cucina condotta sapientemente dallo chef Maurizio Mastrototaro e di sala per il costante impegno dimostrato per il secondo anno consecutivo. E' stato un anno durissimo, ma abbiamo stretto i denti e siamo stati premiati".