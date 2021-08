Salgono i contagi in Puglia: 360 positivi

- Continuano a salire il numero dei contagi che tocca quota 360 positivi, su oltre 17 mila tamponi effettuati.

Il maggior numero dei positivi è stato registrato nella provincia di Bari con 63 positivi. Nelle altre province i dati sono: 45 in provincia di Brindisi, dove si è registrato anche un decesso, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Salgono il numero dei guariti saliti a 132 dall'ultimo bollettino così come il numero dei pazienti che sono costretti al ricovero in ospedale arrivati a 114.