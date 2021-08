Telegram: sarà possibile effettuare sessioni di videocall con un massimo di mille partecipanti

(Credits Ansa)

Grandi novità nel social network Telegram: sono state annunciate nuove funzionalità in arrivo sulla piattaforma di messaggistica sicura per iPhone e Android. Questa volta, al centro dei miglioramenti c'è la parte video e, in particolare, le videochiamate.





Sarà infatti possibile effettuare sessioni di videocall con un massimo di mille partecipanti, mentre il numero di utenti che possono trasmettere contemporaneamente, durante una singola chiamata, resta di 30. Per i filmati arriva anche la modalità 'tutto schermo', oltre alla possibilità di registrare clip con una qualità maggiore, con una risoluzione più elevata. Gli stessi videoclip possono essere riprodotti a velocità differenti tra 0,5x, 1,5x e 2X.

Come spiega Telegram, è stata introdotta una funzione che permette di utilizzare un doppio audio in uscita. Questo consente all'app di continuare a riprodurre la voce del broadcaster anche se sullo smartphone è in riproduzione della musica o un podcast. In precedenza, la prima fonte audio veniva interrotta, a favore della successiva aperta. Si tratta di una novità particolarmente utile quando la videocall è attiva in background e si vuole ascoltare dell'altro. Da notare poi un'animazione diversa per la schermata di blocco con il pin, nuove emoji animate, alcune inedite per l'invio degli sticker su Android, un'interfaccia modificata per la fotocamera su iOS.

Un'opzione votata alla sicurezza abilita la cancellazione automatica delle chat in un arco di tempo fissato in un mese, un giorno o una settimana.