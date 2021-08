Vaccini anti-Covid: le Regioni verso l'immunità di gregge

ROMA - Entro la fine di settembre il governo vorrebbe l'80% della popolazione vaccinato. Le fasce di età principali su cui agire sono gli over 50 e gli adolescenti. ROMA - Entro la fine di settembre il governo vorrebbe l'80% della popolazione vaccinato. Le fasce di età principali su cui agire sono gli over 50 e gli adolescenti.

Per Sicilia e provincia di Bolzano, però, sarà difficile centrare l'obiettivo. La Sicilia infatti rischia il passaggio in zona gialla e al contempo stenta nelle vaccinazioni: nell’isola la media delle somministrazioni è di 24.800 inoculazioni, un numero che porterebbe a coprire l’80% della popolazione vaccinabile solo il 12 ottobre. La regione nella graduatoria di dosi somministrate ogni 100mila abitanti compare al penultimo posto: 106mila dosi, -22mila rispetto alla Regione più efficiente, la Lombardia. Diverso il discorso per Lombardia e Lazio.La Lombardia potrebbe essere la prima a tagliare il traguardo con l'immunità di gregge che verrebbe assicurata già a fine agosto (il 27). Poco dopo lo stesso risultato verrebbe centrato anche nel Lazio.