Walter Nudo a Bisceglie presenta 'La vita accade per te': “Vi spiego come tornare a essere felici”

Walter Nudo, volto noto della tv, presenterà a Bisceglie domenica 29 agosto al Porto Turistico di Bisceglie alle 22 il suo lavoro letterario “La vita accade per te – Un viaggio alla scoperta della felicità” (ROI Edizioni) nel corso della dodicesima edizione del Festival “Libri nel Borgo Antico”. Al Giornale di Puglia racconta la sua assenza dalla scene del piccolo schermo e i contenuti del suolibro.Grazie a voi per darmi la possibilità di parlare del mio libro.Da quando mi sono ritirato dalla TV che ho fatto per 25 anni, attraverso i mei social sono sempre stato presente soprattutto da quando è scoppiato il caso COVID, cercando di dare pillole ogni giorno, per ispirare chi mi segue a tirare fuori il grande potere che ognuno di noi ha e a superare i momenti difficili e a vivere la propria vita al massimo potenziale.Attraverso il mio libro, la mia storia di cadute e risalite, tante, dalla depressione alla bancarotta, passando per incidenti mortali e due ictus al cervello, cerco di spiegare che se accetti che “La vita accade per te” ci si può non solo rialzare, ma trasformare la tua vita in magia.Ho dichiarato in un comunicato Ansa il 24 giugno 2019 che mi ritiravo da un tipo di televisione: quella che distrae, che non aiuta che non fa crescere, che non educa dal verbo latino 'educere' cioè “tirare fuori”, quella TV che non fa diventare lo spettatore un essere umano migliore rispetto a prima. La televisione rimane comunque ancora il mezzo di comunicazione più importante ad oggi e se trovassi programmi che servono la mia missione permettendomi di dire e fare ciò che già faccio attraverso il mio libro i miei corsi di formazione online, allora perché no?Nel libro spiego come, accettando che LA VITA ACCADE PER TE, sono riuscito non solo a superare tutti i problemi più grossi economici di salute e depressione, ma come sono riuscito a ritornare più forte più sano e allineato di prima.Beh, che li capisco… perché ce li avevo anche io. Ma quando ho avuto macchine moto, soldi, fama, riconoscimenti, dieci volte più di quello che potevo sognare e non dormivo la notte, lì ho iniziato a capire che quello non mi rendeva felice. Non vuol dire che non si deve avere quelle cose, ma fino a quel momento ottenevo per essere felice e non ero felice perché ne volevo sempre di più, mentre ora felicemente ottengo.Ci sono stato tante volte. La Puglia è una terra meravigliosa. Scendendo con la mia Harley, ho avuto l’opportunità di sbagliare strada e scoprire campagne, lontano dai posto turistici. Vere pure e sincere colline mi sospiravano la loro storia ad ogni curva.Il libro è il ponte tra il vecchio Walter televisivo e il nuovo Walter formatore spirituale e motivatore/coach. Ti spiego da dove arrivo e dove vado e soprattutto perché.Chi vorrà seguirmi potrà farlo sui miei social, dove ogni martedì sera alle 21 faccio dirette esclusive per dare cose pratiche per essere felici.La felicità è un qualcosa che ottieni con volontà, costanza e lo devi volere TU per primo. Come, tu mi dirai?? Beh, vieni nella diretta ogni martedì sera alle 21 su IG o FB ed io te lo mostrerò.