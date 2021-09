AIGA Brindisi presente al XXVI° Congresso Nazionale di Roma dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) con sette delegati

BRINDISI - Il XXVI° Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) si svolgerà a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, da giovedì 30 settembre a sabato 2 ottobre 2021. Il leitmotiv del Congresso sarà "Ricostruire il presente progettando il futuro". - Il XXVI° Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) si svolgerà a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, da giovedì 30 settembre a sabato 2 ottobre 2021. Il leitmotiv del Congresso sarà "Ricostruire il presente progettando il futuro".





L'assise sarà incentrata sui temi delle riforme della Giustizia Civile, Penale e dell’Ordinamento Giudiziario.

La prima giornata dei lavori congressuali sarà aperta dal messaggio di saluto del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati; seguirà, poi, la tavola rotonda nella quale interverranno il Presidente AIGA Nazionale uscente Antonio De Angelis, il Presidente AIGA Roma Marco Gabriele, il Vicepresidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli, il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Anna Macina, il Primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio, il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Antonio Galletti.

I lavori della mattina di venerdì 01 ottobre si divideranno in due sessioni: la prima, dal titolo "la riforma della Giustizia e il ruolo dell’Avvocatura", sarà moderata dalla Presidente della Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli" Giovanna Suriano e vedrà relatori il Tesoriere del CNF Giuseppe Gaetano Iacona, il Coordinatore OCF Giovanni Malinconico, il Presidente della Cassa Forense Valter Militi, il Presidente del Movimento Forense Antonio La Lumia ed il Senatore membro della Commissione Giustizia Francesco Urraro. Nel corso della seconda sessione mattutina, incentrata su "La riforma del Processo Civile", interverranno il Presidente UNCC Antonio De Notaristefani, il Presidente della Commissione ministeriale per la riforma del processo civile Francesco Paolo Luiso, la Senatrice e relatrice delle riforme del processo civile Fiammetta Modena ed il Professore ordinario di diritto processuale civile Antonio Biguglio; modererà il Presidente AIGA 2017-2019 Alberto Vermiglio. Ad animare la discussione su "La riforma del processo Penale", prevista per la sessione pomeridiana di venerdì 01 ottobre e moderata dal Presidente AIGA 2015-2017 Michele Vaira, ci saranno il Professore emerito di diritto processuale penale Paolo Ferrua, il Professore ordinario di procedura penale Adolfo Scalfati, il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il Presidente UCPI Giandomenico Caiazza ed il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Francesco Paolo Sisto. La seconda parte della tavola rotonda prevista per venerdì pomeriggio, invece, riguarderà il tema de "La riforma dell’Ordinamento Giudiziario" e vedrà gli interventi della Vicepresidente della Commissione ministeriale per la riforma dell’Ordinamento Giudiziario Francesca Biondi, del Presidente ANM Giuseppe Santalucia, del Consigliere CSM Stefano Cavanna e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefani; modererà il Presidente AIGA 2013-2015 Nicoletta Giorgi.

Infine, sabato 02 ottobre, a partire dalle 10.00 si terrà il "Dialogo con il Prof. Franco Coppi" e, a seguire, avrà luogo la c.d. sessione interna, con le presentazioni delle attività di Giunta e della Fondazione e la relazione finale del Presidente AIGA Nazionale uscente Antonio De Angelis. Il Congresso, quindi, si concluderà con le operazioni di voto e di proclamazione del nuovo Presidente Nazionale AIGA e con la votazione sulle mozioni congressuali.

La sezione AIGA di Brindisi sarà presente con ben sette delegati, nelle persone degli Avvocati Samuele De Guido (Presidente di Sezione), Domenico Attanasi (Direttore Generale della Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli"), Francesco Monopoli (Coordinatore AIGA Puglia), Cataldo Lolli (Tesoriere di Sezione), Carola Delli Santi (Segretario di Sezione), Emanuela De Francesco (Consigliere di Sezione), Federica Giannuzzi (Consigliere di Sezione).