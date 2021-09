Al via il Bif&st 2021, Emiliano: “Orgogliosi di aver resistito e di continuare a investire nel cinema”

I risultati non si ottengono mai in solitudine. Il rapporto fecondo e integrato con Rai Cinema, la dedizione di un team affiatato e appassionato e l’esperienza condivisa con una squadra sono fondamentali. Il Federico Fellini Platinum Award fo Cinematic Excellence viene dunque conferito a Luigi Lonigro che con tutta 01 Distribution e Rai Cinema sta lavorando, giorno dopo giorno, per il consolidamento del cinema italiano, pensando al passato recente, attento al presente e immaginando il futuro che verrà. I risultati non si ottengono mai in solitudine. Il rapporto fecondo e integrato con Rai Cinema, la dedizione di un team affiatato e appassionato e l’esperienza condivisa con una squadra sono fondamentali. Il Federico Fellini Platinum Award fo Cinematic Excellence viene dunque conferito a Luigi Lonigro che con tutta 01 Distribution e Rai Cinema sta lavorando, giorno dopo giorno, per il consolidamento del cinema italiano, pensando al passato recente, attento al presente e immaginando il futuro che verrà.

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inaugurato questa sera il Bif&st 2021, nel Teatro Petruzzelli di Bari.“Il materiale emotivo’ di Sergio Castellitto, è stato il film d’apertura di questa edizione del Festival: per l’anteprima mondiale, in sala anche il regista e la protagonista, Matilda De Angelis, insieme a moltissime personalità del mondo del cinema e della cultura.Nel corso della serata inaugurale il presidente Emiliano ha consegnato il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence al direttore della 01, Luigi Lonigro.“Siamo felici, emozionati - ha detto Emiliano dal palco - e anche orgogliosi di aver resistito con tutte le energie di cui disponevamo. È una resistenza complessiva di una terra che attraverso voi, attraverso l’attività cinematografica, la creatività, l’entusiasmo del pubblico, ha trasformato non solo la sua immagine esterna, ma ha costruito la propria autostima. Perché l’attività cinematografica ha creato anche dentro il cuore dei pugliesi consapevolezze che un tempo non erano chiare.E questo ovviamente mi induce a dire grazie a tutti. Grazie al pubblico, agli artisti, agli attori, ai produttori, grazie alla Rai per quello che fa e per il sostegno che ci ha dato. E soprattutto grazie a Felice Laudadio che mi induce sempre di più ad andare avanti e a investire nel cinema.La Regione Puglia ha trasformato l’Apulia Film Commission in un soggetto intermedio. Significa che autonomamente l’Afc dispone di fondi europei e li può impiegare nelle attività di interesse. E questo apre la strada a nuove e straordinarie prospettive”.Emozionante il momento della premiazione a Luigi Lonigro, amico di infanzia di Emiliano: “Il sentimento, l’amicizia, il divertimento, la leggerezza, anche l’orgoglio di essere pugliesi e baresi - ha detto Emiliano dal palco rivolgendosi a lui - noi lo abbiamo avuto anche quando eravamo due ragazzini. Quindi, a questo punto, visto che posso parlare non solo a titolo personale ma a nome di tutti i pugliesi, noi vogliamo dire che siamo orgogliosi di te e ti vogliamo bene”.Direttore di 01 DistributionQuali sono le prerogative e le doti di un eccellente distributore? Sono tante e eterogenee. L’intelligenza e la lungimiranza, l’intuito e la capacità di cogliere i mutamenti e gli slittamenti delle aspettative degli spettatori, il gusto del rischio calcolato quando si scommette sulla valorizzazione di nuovi e sconosciuti talenti, la protezione dei film cosiddetti difficili e dei film cosiddetti “sicuri”. La duttilità nel dialogare con l’intera filiera e la fermezza nelle scelte. E non ultime, la cordialità e la saggia leggerezza. Luigi Lonigro ha dimostrato e continua a dimostrare queste qualità. Il mercato cinematografico è un mare pieno di ostacoli e al timone di una casa di distribuzione che festeggia, quest’anno, i 20 anni di vita e di successi, ci vogliono nervi saldi, soprattutto quando si vuole e si riesce a incidere profondamente sugli equilibri complessivi di un mercato, sulla presenza rilevante dei titoli italiani nelle varie stagioni. E questo non è solo questione di percentuali e di numeri ma di peso culturale del nostro cinema.