Il Volo: il 5 novembre esce in tutto il mondo “Il Volo Sings Morricone''

MILANO - Il 5 novembre esce in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de IL VOLO dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. Un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti.

Da oggi, lunedì 20 settembre, è disponibile il preorder / pre save dell’album in versione digitale e fisica e sarà acquistabile nei seguenti formati: CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

È disponibile l’IG track dell’inedito “Your love”, brano che era stato presentato per la prima volta quest’anno al Festival di Sanremo dove il trio era ospite. Il brano è anche disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Piero, Ignazio e Gianluca dedicano così parte della loro straordinaria carriera a Ennio Morricone, a un anno dalla sua scomparsa, per la profonda stima e rispetto che provano nei suoi confronti, supportati in questo grande progetto mondiale, proprio dalla famiglia del Maestro.

Un percorso segnato, oltre che dal Festival di Sanremo, anche dal concerto evento “IL VOLO – TRIBUTO A ENNIO MORRICONE”, andato in diretta dall’Arena di Verona a giugno su RAI 1 (e in onda in autunno sulla PBS), che ha totalizzato un record vincendo la prima serata con il 25,8% di share, conquistando 4.702.000 telespettatori, e dal Premio Speciale “IL VOLO TRIBUTE TO ENNIO MORRICONE” ricevuto durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, diretto da Tiziana Rocca, in occasione della 78° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. E ora i fan di tutto il mondo attendono l’uscita del progetto discografico.

Il tour de IL VOLO “10 Years – Live” previsto nel 2021 è posticipato al 2022.

Queste le date:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.