Calcio, Lecce: problemi muscolari per Coda e Tuia, in dubbio la gara a Cittadella

FRANCESCO LOIACONO - Nel Lecce sono in dubbio l’attaccante Coda e il difensore Tuia per la gara di domani pomeriggio alle 14 a Cittadella nella quinta giornata di andata di Serie B. I due calciatori nella gara vinta 3-0 a Crotone martedì 21 Settembre hanno riportato dei problemi muscolari. Se non dovessero recuperare in tempo potrebbero giocare al loro posto Rodriguez e Calabresi.

Il tecnico Marco Baroni potrà contare su Di Mariano e Strefezza. Il Lecce non ha mai vinto nelle tre gare disputate in B nella sua storia a Cittadella. Nel 2009-10 ha perso 3-0 e nel 2018-19 è stato sconfitto 4-1. Nella scorsa stagione i salentini hanno pareggiato 2-2. Il Lecce cercherà di ottenere il terzo successo consecutivo a Cittadella per avere ambizioni di promozione in Serie A.