Calzedonia FW21, Il primo collant di stagione non si scorda mai

MILANO - È Chiara Ferragni a decretane ufficialmente l’inizio. La stagione in cui si potrà impreziosire di glam ogni look con i nuovi collant della collezione Calzedonia ha preso il via.

Già eletta tra le tendenze moda più seguire per questa FW21, Calzedonia propone all’interno della sua collezione diversi modelli di collant a rete: dagli evergreen a rete basket, alle più originali con motivi geometrici fino ai collant very roar in retina con pattern animalier.

Chiara Ferragni per il suo look romantic-rock sfoggiato in occasione della fashion week milanese sceglie una versione inedita di un grande classico come il collant a rete: il modello a rete grande con trama alveare.

Le linee geometriche si addolciscono in forme più sinuose donando un tocco fresco e aggiornato agli outfit con i quali si sceglie di abbinare questa variante super cool.