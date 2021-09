Come utilizzare il bonus vacanze che scade quest'anno

ROMA - La misura, introdotta dal governo precedente, è stata un flop. Per chi ha ottenuto il voucher, c'è tempo fino al 31 dicembre per sfruttarlo. Attenzione però a validità e soprattutto applicabilità del contributo.Con la fine dell’estate dovremo buttare nel cestino il voucher? Niente affatto. L’Agenzia delle entrate, nella sua “Guida Bonus Vacanze”, ha spiegato che il bonus è stato prorogato per tutto quest’anno: “Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzarlo. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta".Se il bonus vacanze non verrà prorogato, non potrà dunque essere tenuto nel cassetto e speso durante la prossima estate.Per usufruire del voucher durante le vacanze di Natale, ad esempio, sarà sufficiente aver saldato interamente il soggiorno entro il 31 dicembre 2021. Lo stesso se si vogliono prenotare le ferie del prossimo anno: basterà saldare l’intero importo del viaggio entro Capodanno. A stabilirlo il decreto Milleproroghe.