Cosa sappiamo sui test salivari nelle classi sentinella

«Siamo in una fase nuova, bisogna cominciare a discutere di contenuti. Stiamo ripartendo».

ROMA - Con il ritorno in aula si teme un nuovo aumento dei contagi. Le Regioni avvieranno già dalla prossima settimana test salivari a migliaia di studenti. In Veneto ad esempio gli studenti coinvolti sono circa 11.000, e dovranno ripetere il test ogni 15 giorni, cosicché la Regione si troverà ad effettuare circa 23.500 test al mese per il monitoraggio. Applicato lo scorso anno dalla Regione, ora il modello di monitoraggio della diffusione del Covid tramite scuole sentinella diventa un progetto nazionale.Intanto, il ministro Bianchi insiste sull'obbligo del Green pass. «Rimettere in movimento la scuola significa rimettere in movimento un Paese intero. Quest'anno per la prima volta, utilizzando tutti gli strumenti possibili, abbiamo la possibilità di avere in classe prima dell'inizio delle lezioni tutti i docenti». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione nel faccia a faccia con il direttore de La Stampa "30 minuti al Massimo". «Il mondo della scuola non si è mai arreso», ha proseguito il ministro.