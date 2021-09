Dialoghi tra Arte e Scienza all’Università di Foggia

11:20 MUSICA & MATEMATICA



Nel pomeriggio (ore 18), è prevista la sfilata di moda “Fashion Science” a cura della stilista Giovanna Gelardi, a cui seguirà il:



Concerto del “Complesso di Golgi” (brani musicali tra lo spazio e le imprese spaziali). Nel maggio del 2015, Matteo Gelardi decide di condividere con alcuni medici l’esperienza musicale e fonda il gruppo musicale “Il Complesso di Golgi” in onore di Camillo Golgi, primo Premio Nobel per la Medicina (1906). Non essendo un gruppo di musicisti professionisti, la formazione si apre a continue integrazioni con nuovi strumentisti/cantanti oltre che a collaborazioni ed esperienze artistico-strumentali con orchestre, corpi di ballo, scienziati e stilisti di moda, nell’ambito di grandi eventi e spettacoli. La messa in scena è finalizzata a trasmettere il messaggio scientifico in modo semplice ed accattivante. Il loro primo concerto si è tenuto nel settembre 2015 (Teatro Posillipo di Napoli). Nel 2016, 2017 e 2019 al Teatro Petruzzelli, Gallipoli (LE), Naso (ME). Componenti: Vincenzo Frappampina (basso), Matteo Gelardi (batteria), Nicola Maggi (piano elettrico), Carmine Malvani (sintetizzatore), Cosimo Mitrani (voce), Elio Arcieri (voce), Nicola Ribecco (chitarra solista), Niceta Antonio Tommasi (chitarra ritmica). Vocalist: Marta Pensa, Pietro Magaletti, Lorenzo De Benedictis.



Coreografie e Corpo di Ballo “Coreutica Scuola di Balletto”, a cura e sotto la direzione dei Maestri Viviana Piscitelli e Vincenzo Depalo - Giovinazzo (BA).



All’Università di Foggia nell’offerta formativa del nuovo anno accademico, è stato inserito l’insegnamento di “Art & Science” che sarà tenuto dal prof. Matteo Gelardi, otorinolaringoiatra e citologo nasale.La disciplina di nuova istituzione, si propone di coniugare i linguaggi dell’arte e della scienza quali momenti salienti della creatività umana e di promuovere la divulgazione scientifica attraverso le sette arti: Architettura, Musica, Pittura, Scultura, Poesia, Danza e Cinema.L’insegnamento di “Art & Science” si articolerà su due direttrici. La prima, eminentemente teorica, strutturata sulla base di lezioni frontali che prevedono la fusione dell’aspetto umanistico con quello scientifico, la seconda, più pratica, con ‘Workshop’ e laboratori performativi che saranno tenuti da esperti del mondo scientifico e dell’arte. Quindi, l’Architettura dialogherà con la Biologia molecolare, la Musica troverà i collegamenti con la Matematica, la Pittura incontrerà la Citologia nasale e la Scultura il Chirurgo estetico. Inoltre, la Poesia interagirà con l’Astrofisica, la Danza con l’Equilibrio ed infine il Cinema interpreterà la Scienza.Un primo ‘assaggio’ di tale contaminazione si svolgerà il 24 settembre 2021 presso l’Università di Foggia, dove in contemporanea europea si celebrerà la quarta edizione della “Notte Europea dei Ricercatori”, il grande evento promosso dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020) denominato “European Researchers’ Night Apulia 3”. Tale manifestazione ha l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza al mondo della scienza e di far comprendere il ruolo di volano che il mondo accademico e, in particolare, la ricerca scientifica hanno per la crescita culturale, sociale ed economica della società.La manifestazione si svolgerà presso l’Aula Magna “Valeria Spada” dell’Università di Foggia, a cura del Dipartimento di Economia, secondo il seguente programma:9:00 Saluti istituzionaliPierpaolo Limone - Rettore Università di FoggiaNazzareno Capitanio - Delegato alla Ricerca, Università di FoggiaModeratori:Rossella Palmieri - Docente di Letteratura italiana, Università di FoggiaMatteo Gelardi - Docente di Otorinolaringoiatria - citologia nasale, Università di Foggia9:20 ARCHITETTURA & BIOLOGIA MOLECOLARE• Giulio Ceppi - Docente di Design - Politecnico di Milano• Nazzareno Capitanio - Docente di Biochimica, Università di Foggia10:00 PITTURA & CITOLOGIA• Piero di Terlizzi - Direttore Accademia di Belle Arti di Foggia• Matteo Gelardi - Docente di Otorinolaringoiatria - citologia nasale, Università di Foggia10:40 SCULTURA & CHIRURGIA ESTETICA• Pietro De Scisciolo - Docente di Plastica Ornamentale, Accademia di Belle Arti di Foggia• Michele Cassano - Docente di Otorinolaringoiatria, Università di Foggia