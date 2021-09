Vaccini, al via da oggi con la terza dose

ROMA - Al via in Italia la somministrazione della terza dose per le persone immunocompromesse, trapiantati e malati oncologici con determinate specificità, circa tre milioni di pazienti. Si comincia lunedì 20 settembre, come annunciato nei giorni scorsi dal Commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, al termine di una riunione con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

La situazione di partenza è sostanzialmente stabile, con in 24 ore 3.838 nuovi positivi (ieri 4.578) e 26 vittime (51 ieri), ma con qualche primissimo campanello d'allarme da 4-5 giorni, secondo l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell' Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che arriva dalla inversione di tendenza nel Lazio, Piemonte e Valle d'Aosta."Anche se è troppo presto per valutare un impatto della riapertura della scuola", dice Sebastiani.

In terapia intensiva 21 pazienti in più nelle ultime 24 ore; 263.571 i test effettuati con un tasso di positività all'1,45%. Oggi varie regioni si dicono pronte a partire con la terza dose, dalla Lombardia al Veneto alla Toscana, e al Policlinico di Bari (sui bimbi oncologici).