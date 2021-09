Elon Musk continua a sostenere Dogecoin sui suoi concorrenti

Cos'è una Criptovaluta Meme?



Come lei sottolinea, è incredibilmente importante che le criptovalute facciano sì che l'interesse del mainstream venga adottato da più che semplici appassionati di criptovalute. Un buon meme cattura l'attenzione in un modo molto più grande di quanto possa mai fare qualsiasi post sul blog. Man mano che una moneta meme guadagna popolarità e aumenta di prezzo, così fa il suo valore. L'adozione mainstream è fondamentale per la crescita. Dogecoin è una criptovaluta meme , il che significa che è stata creata sulla base di un meme. I meme sono contenuti virali umoristici pensati per essere condivisi online. Spesso, come con il meme "doge", il contenuto è un'immagine che viene modificata per aggiungere del testo o immagini divertenti, quindi ricondivisa.Sebbene fondata su una base umoristica riconoscibile, la crittografia dei meme non è necessariamente uno scherzo in sé. Avere un meme popolare collegato a una nuova criptovaluta può effettivamente portare a un buy-on pubblico.Linda Xie, fondatrice di Scalar Capital, un fondo di investimento crittografico ed ex product manager di Coinbase, ritiene che il legame tra cultura pop e crittografia sia fondamentale. Quando Dogecoin ha catturato il suo interesse, ha fatto un tuffo profondo nel meme crypto.Come lei sottolinea, è incredibilmente importante che le criptovalute facciano sì che l'interesse del mainstream venga adottato da più che semplici appassionati di criptovalute. Un buon meme cattura l'attenzione in un modo molto più grande di quanto possa mai fare qualsiasi post sul blog. Man mano che una moneta meme guadagna popolarità e aumenta di prezzo, così fa il suo valore. L'adozione mainstream è fondamentale per la crescita.



Cos'è Dogecoin?



Le persone possono utilizzare Dogecoin per acquistare cose o effettuare pagamenti, a condizione che la società o la persona con cui lavori accetti Dogecoin. Al momento della stesura di questo documento, ci sono oltre 1.300 luoghi, negozi e servizi che accettano Dogecoin. Jackson Palmer, un data scientist di Adobe, e Billy Markus, uno sviluppatore IBM, sono i creatori di Dogecoin. Hanno chiamato il meme cripto come il meme del doge - un'immagine virale di un espressivo cane Shiba Inu, solitamente accompagnato da didascalie in Comic Sans che volevano essere il monologo interiore del doge. Dal momento che hanno creato la moneta come un modo per prendere in giro Bitcoin, il nome era appropriato.Simile a Bitcoin o Ethereum, Dogecoin funziona con la tecnologia blockchain. Tutte le transazioni effettuate utilizzando Dogecoin e altre valute digitali decentralizzate simili sono archiviate in un registro digitale sicuro e distribuito chiamato blockchain. Inoltre per investire basta utilizzare piattaforme affidabili come investire con Yuan Pay Group Ai possessori di Dogecoin vengono fornite copie identiche del registro blockchain, che contiene tutte le nuove transazioni utilizzando la moneta meme. Il libro mastro viene aggiornato spesso e la crittografia mantiene sicura la rete blockchain stessa.Le persone possono utilizzare Dogecoin per acquistare cose o effettuare pagamenti, a condizione che la società o la persona con cui lavori accetti Dogecoin. Al momento della stesura di questo documento, ci sono oltre 1.300 luoghi, negozi e servizi che accettano Dogecoin.



Dogecoin e Meme Criptovaluta Sono un Buon Investimento?



Sebbene Dogecoin e meme crypto stiano aiutando la criptovaluta ad ottenere più attenzione e buy-on mainstream, ciò non significa che siano investimenti intelligenti. Come per qualsiasi altro investimento, come nel mercato azionario o nel settore immobiliare, la ricerca è fondamentale. Dogecoin stesso non è efficace nell'archiviare valore.



A differenza di Bitcoin, che ha un limite di 21 milioni di monete a vita, Dogecoin non ha limite. Con Bitcoin, il limite sulle monete agisce come un modo per proteggersi dall'inflazione - Dogecoin non ha questa protezione.



La blockchain di Dogecoin premia le persone per il loro lavoro di mining, creando milioni di Dogecoin ogni giorno. Queste monete vengono estratte da persone che vengono chiamate minatori. Risolvono complicate equazioni matematiche su computer avanzati per elaborare le transazioni. Queste transazioni vengono quindi registrate sulla blockchain di Dogecoin.



I minatori stanno creando un sistema di "prova di lavoro" e vengono anche ricompensati per il loro lavoro guadagnando Dogecoin. Tutto questo per dire che Dogecoin è fortemente influenzato dall'inflazione, rendendo difficile ipotizzare se il valore crescente di Dogecoin reggerà o crollerà.

A febbraio, Elon Musk e altre celebrità hanno twittato su Dogecoin e il valore della moneta è aumentato del 37% in sole 24 ore. Questi eventi hanno spinto il valore di mercato della criptovaluta a oltre $ 10 miliardi. A maggio, la popolarità di Dogecoin è salita di nuovo alle stelle quando Elon Musk ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato Bitcoin come forma di pagamento e ha proposto Dogecoin come possibile sostituto. Mentre Musk ha twittato su Dogecoin e ha preso i sondaggi per ottenere informazioni sull'opinione pubblica, il valore di Dogecoin è aumentato del 20%, attestandosi a 47 centesimi, rispetto agli 8 centesimi di febbraio.Questi eventi indicano che Dogecoin, una criptovaluta meme, è qui per restare. La moneta ha una storia d'origine piuttosto improbabile.