Germania, si chiude l'era Merkel: è sfida all'ultimo voto per il nuovo cancelliere

BERLINO - Aperti i seggi in Germania per le elezioni legislative che segneranno il dopo Merkel: dalle urne uscirà il nome del successore della cancelliera rimasta al potere per 16 anni, una sfida all'ultimo voto fra il socialdemocratico Olaf Scholz e Armin della Cdu-Csu.

Le elezioni di oggi sono le più importanti degli ultimi 15 anni per il paese. Un nuovo cancelliere prenderà il posto della donna che non solo ha plasmato il suo paese ma tutta l'Europa.

Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina alle 8 ora italiana e termineranno alle 18.

La partita per il post Merkel in Germania si deciderà probabilmente per un pugno di voti.