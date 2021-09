"Il sogno di Dio... da Eva a Maria": il nuovo libro di Santa Fizzarotti Selvaggi

“A dieci anni dal Suo transito in Cielo – racconta Santa Fizzarotti Selvaggi - ho sentito di dedicare a Lui questa piccola raccolta di pensieri scaturiti dal dialogo con Padre Alfredo Marchello che ringrazio per non aver interrotto questo mio afflato nei confronti delle Sacre Scritture, della visione francescana della vita. Ogni creatura, infatti, è parte del grande meraviglioso mosaico dell'esistenza. Non c'è niente di più straordinario della Parola evangelica che lenisce la sofferenza dell'esistere in quanto tale”.. Un’analisi dettagliata e interiore su una serie di passi e salmi delle Sacra Scritture attraverso i quali si affermano forti radici francescane trasmissibili non soltanto a credenti e praticanti ma anche a ciascun lettore che decide di avventurarsi in una digressione interiore per giungere ad una concreta conclusione: la fede cristiana trascende ogni tempo ed ogni cosa perché è una profonda rivoluzione del pensiero.



Introdurrà i lavori Marienza Boscia, Presidente Provinciale Cif Bari.



Previsti gli interventi di: Don Piero Tanzi, assistenza spirituale del Cif Bari (Centro Italiano Femminile); Padre Mariano Bubbico, frate minore Cappuccino . A moderare l’incontro Benedetta Sasanelli, presidente del Cif Bari. Al termine della presentazione del libro si svolgerà un dialogo con l’autrice a cura di Benedetta Saponaro, professore aggregato di Bioetica dell’Università Aldo Moro di Bari. A conclusione dei lavori, previste letture di Cristina Maremonti, presidente del Cif Bitritto.



BARI - Martedì 21 settembre, alle ore 18, nel Circolo Canottieri Barion di bari (Molo S. Nicola 5) si svolgerà la presentazione del libro “Il sogno di Dio …Da Eva a Maria…” di Santa Fizzarotti Selvaggi. Il libro nasce dal contesto del decennale della dipartita di padre Diego Pedone, con il quale l’autrice ha sviluppato un cammino di fede che l’ha ispirata nella realizzazione del suo libro. "Padre Diego Pedone mi ha sempre sostenuto e guidato.