Incidente sul lavoro a Tricase, Cisl: "Vicini alla famiglia. Ora riprendere il percorso del tavolo tematico regionale"

“Alla famiglia di Donato Piscopiello – aggiunge – giunga forte il nostro cordoglio e la vicinanza del mondo del lavoro per la grave perdita e il terribile lutto. Adesso è quanto mai necessario riprendere il percorso del tavolo tematico annunciato dalla Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, lo scorso maggio proprio in materia di sicurezza sul lavoro in Puglia” – conclude Castellucci.



BARI - “Ancora un incidente sul lavoro in Puglia, ancora sangue innocente in edilizia. È il momento di agire nella prevenzione e nei controlli. Intollerabile stare a guardare questa strage continua”. Così Antonio Castellucci, Segretario generale della Cisl Puglia, appena appresa la triste notizia dell’operaio sessantottenne caduto da una scala a Tricase.