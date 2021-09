Le più grandi vincite di sempre alle slot

Chi non ha mai sognato nella propria vita di realizzare una vincita epocale? Una di quelle che permettono di portare a casa una quantità di denaro talmente alta da stravolgere la propria vita per sempre. Ebbene, queste cose non succedono solo nei film, ma capitano veramente. Almeno una volta nella vita avremo sentito parlare di qualche fortunato vincitore di montepremi incredibili. La storia ha molto da raccontare ed è per questo che abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo proprio le più grandi vincite di sempre. D'altra parte, se questi eventi fortuiti si sono realizzati nel corso degli anni, questo vorrà pur dire che una percentuale di probabilità di riuscita nel realizzarle, esiste. Sono molti gli appassionati scommettitori a sfruttare le molteplici possibilità attuabili oggigiorno, soprattutto con le nuove possibilità attraverso le piattaforme di gioco online. Forse non tutti sanno che i migliori provider mettono a disposizione dei sostanziosi bonus per poter partecipare a tutto l’ampio parco di giochi da casinò. Vi sono sempre disponibili le Roulette o anche il Poker, il Blackjack e ogni altro famoso gioco di carte. Frequentemente gli incentivi vengono offerti anche sotto forma di giri gratuiti alle slot , cosa molto apprezzata dai giocatori. Vale sicuramente la pena tentare la fortuna!Tra i pensionati c’è chi pensa alla propria quattordicesima e chi invece come Johanna Heundl, 74enne, che giocando appena 170$ (circa 140€), fu capace di realizzare l’enorme vincita di 22,6 milioni di dollari tramite la slot Megabucks. Il rischio alle volte viene ben ripagato!In questo caso parliamo di una vittoria avvenuta ancora una volta alle slot machine, ma questa volta online. Era il 2013 quando un giocatore finlandese realizzò la vincita alla famosa Mega Fortune di NetEnt. Il fatto incredibile è che il finlandese aveva speso solo 25 centesimi prima di realizzare la sua colossale vittoria. Incredibile ma vero!È di una alquanto fortuna pensionata la vittoria in questione, avvenuta nel 1998. Si sa che le sue intenzioni erano di spendere 100$; ne spese il triplo ma fu l'investimento migliore della sua vita. La vincita avvenne anche questa volta tramite la slot Megabucks.Cynthia Jay Brennan, allora 37enne, portò a casa nell'ormai lontano 2000 un jackpot il cui valore era pari a 35 milioni di dollari. Anche in questo caso abbiamo sempre sotto i riflettori la fortunata slot Megabucks, anche se stavolta quella era quella del Desert Inn di Las Vegas.Primo posto assoluto con il jackpot più grande di tutti i tempi. Siamo sempre a Las Vegas, ma questa volta al casinò Excalibur . Nel 2003 un fortunato giocatore decise di tentare la fortuna alla ormai nota slot Megabucks. Spese solo 100$ prima di realizzare la super vincita. Ad oggi è la più grande vincita mai realizzata.