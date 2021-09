Sup: al via 'Amare Bari'

BARI - Lunedì 6 settembre alle 10.30 avrà inizio con una conferenza stampa, che si svolgerà nel Circolo Canottieri Barion di Bari, l’iniziativa “Amare Bari”, organizzata dal Comitato Dipartimento Sport Bari e dal Comune di Bari, con il patrocinio del Coni e Sport e Salute, oltre alla collaborazione di numerose federazioni, che promuoverà per una settimana varie discipline acquatiche svolte sul nostro territorio.Fino al 12 settembre sul lungomare di Bari, tra la spiaggia comunale “Pane e pomodoro”, il circolo stesso e il Cus Bari, saranno praticate Sup, bigsup, paddleboard, posturalsup, supwave, aquathlon, dragonboat, canoa, canottaggio, vela, kitesurf, surf e foil.“Essendo Bari una città per la quale il mare ha una grande importanza – ha spiegato Roberto Maizza, presidente del Comitato dipartimento Sport Bari – in sinergia con il sindaco Decaro e l’assessore Pietro Petruzzelli, abbiamo voluto dare massima visibilità a tutte le attività sportive che sono praticate nelle nostre acque, sia quelle note ai più che quelle praticate da cerchie più ristrette”.Durante questo primo momento sarà presentato alla stampa e alla comunità il calendario delle attività delle singole giornate nelle quali saranno impegnati sia gli agonisti e gli amatori, che persone che si vorranno avvicinare alle discipline coinvolte. Infatti a caratterizzare “Amare Bari” saranno gli Open Day, momenti nei quali sarà possibile provare gratuitamente, sotto il monitoraggio di istruttori professionali, i vari sport. Per partecipare a tali attività sarà necessario consegnare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico curante.Impegnati in queste prove saranno anche i ragazzi dell’Asfa Puglia, associazione che aiuta bambini con problematiche legate ai disturbi autistici, impegnati in canoa e canottaggio. Inoltre, sempre legata al sociale, sarà praticato il dragon boat disciplina sportiva caratterizzata dal movimento aerobico della pagaiata che favorisce il linfodrenaggio degli arti superiori, utile alle donne che hanno subito cure oncologiche.“Così come per il ‘Trofeo Costa Ripagnola’, svoltosi sul finire della primavera, anche con ‘Amare Bari’ vogliamo dare una significativa spinta alla ripresa dello sport. Vogliamo far avvicinare più gente possibile alla pratica sportiva dopo il periodo di lockdown che ha costretto tanta gente a restare a casa senza poter svolgere alcuna attività. Allo stesso tempo puntiamo a mettere in mostra le associazioni sportive baresi”.Al termine della conferenza stampa la manifestazione proseguirà, sempre al Circolo Canottieri Barion, con le attività del Sup dalle 12.30 e nel pomeriggio con il Postural Sup, una disciplina che si svolge su una tavola a forma di stella dove a sua volta vengono incastrati 8 Sup e si effettuano varie posture yoga. A seguire queste attività sarà Serena Fiorentino.