BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 12 di oggi, mercoledì 22 settembre, e per le successive 32 ore sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali sulla Puglia, specie sui settori meridionali. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 12:00 del 22 settembre, e per le successive 32 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su Puglia centrale adriatica e bacini del lato e del lenne.