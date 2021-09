Medimex: domenica 19 settembre ultima giornata con ospiti Gaia e Negramaro

L’intrattenimento e l’arte: Gaia, giovanissima e appassionata, prova a cercare il punto d’equilibrio tra la sua ricerca musicale e personale, l’idea di un intrattenimento che possa essere anche originale e stimolante, l’incontro tra culture e linguaggi diversi, con un occhio di riguardo alla parte visiva, teatrale, spettacolare. Gaia, insomma, è una esploratrice più che una popstar, è alla ricerca di un nuovo mondo, in cui si balla leggendo poesie, in cui il Brasile e l’Italia sono una cosa sola. Alle ore 11 in streaming ultimo appuntamento Sync lab con sessione di ascolto, analisi e feedback di opere proposte dai partecipanti. Music supervisor Milena Fessman (Cine Song). Modera Elvis Ceglie (Node). Infine alle ore 12.15, in streaming, il talk Live e Streaming.









L'esperienza dei Negramaro con Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano (collegati in diretta). Modera Ernesto Assante. Il Covid ha imposto un incredibile, inaccettabile, terribile silenzio ai concerti dal vivo. C'è però chi ha reagito al silenzio con la musica, usando le tecnologie a disposizione per creare degli eventi che fossero in grado di illuminare il buio, di coinvolgere il pubblico anche se non poteva uscire da casa, provando a immaginare una nuova realtà, tutt'altro che virtuale. I Negramaro sono stati la punta di diamante della "resistenza" contro il silenzio, hanno messo a disposizione la loro musica, la loro arte, la loro capacità comunicativa, per tenere accesa la fiamma, e lo hanno fatto con gli eventi "digitali" che hanno messo in connessione migliaia di persone che altrimenti sarebbero state lontane e isolate. E ci racconteranno questa esperienza che ha aperto, in maniera straordinaria, la frontiera dei concerti in streaming in Italia.



BARI - Ultima giornata a Taranto per Medimex 2021, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, che dal 15 settembre ha proposto un fitto programma, in presenza e in streaming, di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni. Domenica 19 settembre, alle ore 11, Teatro Fusco in presenza e streaming, incontro d’Autore con Gaia.