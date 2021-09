Musica: esce venerdì 24 settembre "Look Ahead" l'album dell'artista brindisino Marco Nocera su etichetta Music Force

BRINDISI - Esce oggi 24 settembre 2021 su etichetta Music Force l'album dell'artista brindisino Marco Nocera dal titolo "Look Ahead": 15 tracce in una raccolta che vede la partecipazione di artisti di livello. - Esce oggi 24 settembre 2021 su etichetta Music Force l'album dell'artista brindisino Marco Nocera dal titolo "Look Ahead": 15 tracce in una raccolta che vede la partecipazione di artisti di livello.





L'anticipazione dell'album "Look Ahead" è partita con la presentazione il 24 agosto u.s. del brano "Without lights", contenuto del lavoro di Marco Nocera.

Questo brano può rappresentare in maniera più chiara e incisiva il messaggio che fa da filo conduttore di tutte le tracce dell'album, in particolare, tra queste note e le parole del testo si può scorgere un senso di fiducia verso il prossimo in un contesto di oscurità, incertezza, incognito nei contesti più personali.

E' senza dubbio il più recente di tutto l'excursus produttivo che vede nell'eloquente titolo "Look ahead", il segnale essenziale che si lancia all'ascoltatore, al quale però, si chiede di fare di più, ossia, qualora si abbia desiderio o necessità, di fare liberamente suoi i testi e le musiche per interpretare la propria vita attraverso di essi.

Questo progetto è stato portato avanti con la ferrea volontà ma soprattutto per la pazienza di vincere molti attriti e difficoltà incontrate dall'autore durante la fase di realizzazione che nonostante tutto, si è conclusa, dopo un periodo di luci spente... con il momento di accendere i riflettori. Nel brano, il fondamentale apporto di David Zeppieri, fenomenale artista della rete, ha regalato emozioni con la sua splendida voce che si potrà ritrovare in altri brani del disco

L'album è pubblicato tramite l'etichetta Music Force (con distribuzione a cura di Egea Music). Nella realizzazione fisica dell'album, l'artista ha tenuto in considerazione anche l'impatto ambientale della copertina, puntando alla realizzazione di un astuccio con cartone prodotto in modo ecosostenibile.