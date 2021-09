Qualificazioni ai Mondiali: Spagna, Belgio e Germania vincono

FRANCESCO LOIACONO - Nelle qualificazioni ai Mondiali nel Gruppo B la Spagna vince 2-0 fuori casa col Kosovo ed è prima con 13 punti. La Grecia supera 2-1 in casa la Svezia. Nel Gruppo E il Belgio vince 1-0 a Kazan con la Bielorussia ed è primo con 16 punti. Il Galles pareggia 0-0 in casa con l’ Estonia. Nel Gruppo I l’ Inghilterra pareggia 1-1 in Polonia ed è prima a 16 punti. L’ Ungheria vince 2-1 in casa con l’Andorra.

L’ Albania supera 5-0 a Tirana San Marino. Nel Gruppo J la Germania vince 4-0 in Islanda ed è prima con 15 punti. La Romania pareggia 0-0 fuori casa con la Macedonia. L’ Armenia pareggia 1-1 a Yerevan col Liechtenstein.