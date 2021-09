San Michele Salentino: ecco i vincitori del contest fotografico "Abilmente Creativa"

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Si è conclusa la prima edizione del contest fotografico "Abilmente Creativa", il concorso artistico organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Michele Salentino per raccontare la Primavera attraverso l’arte. I partecipanti, infatti, seppur in modo virtuale a causa del lockdown per l’emergenza sanitaria, hanno messo in pratica la propria creatività manuale, realizzando ed inviando oggetti fatti all’uncinetto, bjoux e accessori, manufatti con materiale di riciclo, balloon art, cake design e tanto altro. - Si è conclusa la prima edizione del contest fotografico "Abilmente Creativa", il concorso artistico organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Michele Salentino per raccontare la Primavera attraverso l’arte. I partecipanti, infatti, seppur in modo virtuale a causa del lockdown per l’emergenza sanitaria, hanno messo in pratica la propria creatività manuale, realizzando ed inviando oggetti fatti all’uncinetto, bjoux e accessori, manufatti con materiale di riciclo, balloon art, cake design e tanto altro.





Tra i 20 artisti che si sono fatti avanti la commissione di selezione presieduta da Martino Carrieri e composta da Rosita Nisi e Paolo Sardelli (Cesare Gennari, segretario verbalizzante), ha proclamati i vincitori dei quattro premi, valutando le singole opere in concorso in base a quattro criteri, ovvero: caratteristiche dei materiali utilizzati, criteri qualitativi di ricerca, capacità tecniche e originalità. La commissione, pertanto, ha deciso di assegnare i premi a: Angela Santoro, primo premio; Antonia Pastore, secondo premio; Miriana Saponaro, terzo premio; Chiara D’Urso, quarto premio.

L’opera di Angela Santoro di intitola "Evergreen", è una lampada creata con un tronco d’ulivo e la fioritura in materiale di riciclo. La creazione di Antonia Pastore, invece, è una collana in tessiture di perline intitolata "Fiordaliso" di color azzurro e giallo, realizzata con la tecnica di tessitura di perline e con tecnica netted. Miriana Saponaro ha realizzato un albero fatto interamente di palloncini mentre l’arazzo di Chiara D’Urso, intitolato "Intrecci" è stato realizzato con la tecnica del macramè, intrecciando e annodando fili di cotone manualmente.

"’Abilmente Creativa’ è un contest proposto in un momento di emergenza sanitaria per la quale era necessario limitare i nostri spostamenti – spiega l’assessora alla Cultura, Rosalia Fumarola. Un momento non facile da gestire e affrontare, per questo si è pensato di fare appello alla creatività per dissuadere e coinvolgere i cittadini virtuosi. Ora finalmente la commissione si è riunita e abbiamo i quattro vincitori che si aggiudicheranno un premio simbolico. A seguire ci sarà una cerimonia in cui a tutti i partecipanti, verrà consegnato un attestato di partecipazione, un momento utile anche, per avere uno scambio di idee per un futuro sempre all’insegna della creatività e della bellezza".