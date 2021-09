Scuola, oggi si parte a Bolzano: ecco il calendario Regione per Regione

BOLZANO - La campanella suona per oltre 90mila studenti altoatesini. Calabresi e pugliesi saranno gli ultimi a rientrare. Dal green pass per i prof all'abolizione delle mascherine tra i vaccinati, l'anno scolastico inizia però tra le polemiche.Gli altri studenti italiani torneranno sui banchi nei prossimi giorni, secondo il calendario deciso in autonomia dalle Regioni: l’unico vincolo da rispettare è quello di totalizzare nell'anno almeno 200 giorni di scuola.Mentre in Puglia e in Calabria si tornerà tra i banchi il 20 settembre, la maggior parte delle Regioni ha scelto di riaprire le scuole il 13 settembre, data consigliata dal ministero: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.Il 14 tornano in classe gli studenti della Sardegna. Il 15 tocca a Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana.