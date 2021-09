Scuola, Sileri: inevitabile quarantena ridotta

ROMA - In merito alla possibilità che a scuola la quarantena venga ridotta, e che venga limitata a compagni di banco senza che venga estesa a tutta la classe nel momento in cui i test risultassero negativi per tutti, "ci si sta lavorando. Vanno acquisti ulteriori dati: tutto dipenderà da quella che sarà la circolazione del virus nelle prossime settimane, ma è inevitabile che questo accadrà.Direi che, sulla scuola, già tra due/tre settimane potremo fare un punto, intorno al 10 di ottobre". Sono le dichiarazioni fatte a Timeline, su Sky TG24, del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri."I tempi sono maturi per un aumento della capienza agli eventi. Ma dovrà essere fatto in modo graduale e specifico". Secondo Sileri sull'argomento "la prossima settimana ci sara' un'altra riunione del Cts