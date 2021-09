Tv: domani sera a Quarta Repubblica dibattito sul Green pass

COLOGNO MONZESE (MI) - Il dibattito sulla certificazione verde, le assoluzioni in appello al processo sulla presunta trattativa Stato Mafia e il rincaro delle bollette per famiglie e imprese saranno alcuni dei principali temi che verranno affrontati domani, lunedì 27 settembre, a “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro, in onda su Retequattro, a partire dalle 21.25.Nel corso della puntata, spazio anche a un reportage dal Texas, il cui governatore ha vietato di imporre sia l’obbligo vaccinale sia il green pass, e un altro dalla Francia, dove si sta studiando come attenuare le limitazioni anti-Covid, attualmente già meno severe di quelle italiane. E ancora, un viaggio nei quartieri delle nostre città assediati da povertà e microcriminalità, la denuncia di chi non riesce ancora a incontrare i propri parenti anziani ricoverati nelle Rsa e quella dei titolari degli impianti di risalita in montagna che protestano per non aver neanche un euro di ristori.Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: il filosofo Massimo Cacciari, la deputata del Partito Democratico Beatrice Lorenzin, l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Ignazio Corrao, i giornalisti Alessandro Sallusti, Marco Lillo, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Daniela Preziosi, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, l’imprenditore Guido Crosetto e suor Anna Monia Alfieri.Non mancheranno poi i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.