Vaccini: si parte con la terza dose, dal 20 settembre anche in Puglia

BARI - Grazie al parere favorevole del CTS dell'Aifa e del Comitato Tecnico Scientifico del Governo, il Ministro Speranza ed il Commissario per l'emergenza Covid, Figliolo, hanno dato il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino. La Puglia, assieme a Lazio, Emilia Romagna e Piemonte, sarà tra le prime regioni ad avviare il booster dal 20 settembre. Così in una nota Mino Borracino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Si partirà con le categorie maggiormente esposte a rischio di malattie gravi - aggiunge Borraccino -, come i pazienti trapiantati, gli oncologici e quelli con patologie autoimmuni. Seguiranno poi gli altri soggetti fragili, gli ospiti delle delle RSA, gli over 80 e le altre fasce di popolazione.