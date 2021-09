Violenta tromba d'aria su Pantelleria: 2 morti e 9 feriti

Ad intervenire sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Le condizioni meteo sull'isola allo stato sono in miglioramento.

PANTELLERIA - Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sull'isola di Pantelleria causando, secondo i soccorritori, il decesso di due persone e il ferimento di altre nove. La tromba d'aria ha investito in pieno almeno dieci auto. Le vittime, che erano a bordo delle loro auto, sono state investite in pieno dalla tromba d'aria e scaraventate fuori dall'abitacolo, una su un muretto l'altra a terra.Anche i feriti, quattro dei quali sono in gravi condizioni, sono stati coinvolti in incidenti stradali provocati dalla furia del maltempo.