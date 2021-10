Appiaday 2021: domenica 3 ottobre in bici sull’Appia ritrovata

Archeologi e cicloamici in bicicletta per conoscere, valorizzare e tutelare il percorso dell’Appia Antica. Questa è la proposta per celebrare l’Appia Day e percorrere in bicicletta l’affascinante itinerario tra Mesagne e Francavilla Fontana. L’itinerario proposto quest’anno è una variante sul classico itinerario Brindisi Oria segnalato da Eurovelo 5 e dal cammino dell’APPIA (secondo Rumiz). Archeologi e cicloamici in bicicletta per conoscere, valorizzare e tutelare il percorso dell’Appia Antica. Questa è la proposta per celebrare l’Appia Day e percorrere in bicicletta l’affascinante itinerario tra Mesagne e Francavilla Fontana. L’itinerario proposto quest’anno è una variante sul classico itinerario Brindisi Oria segnalato da Eurovelo 5 e dal cammino dell’APPIA (secondo Rumiz).





Prima tappa comune è la visita guidata al "Parco dei Messapi" che rimarrà aperto tutto il giorno per l’evento con la presenza degli archeologi e le guide del Parco. Nel Parco particolare enfasi sarà data all’antica strada glareata/lastricata venuta alla luce e che potrebbe coincidere con l’Appia antica di età repubblicana o suo diverticolo.

Il percorso segue la direttrice moderna evolutasi con l’emergere della città di Francavilla Fontana come città fulcro del complesso feudale degli Imperiali di Francavilla, casato di origini genovesi trapiantato nel Mezzogiorno d’Italia alla fine del XVI secolo. Guida di eccezione l’architetto Fulgenzio Clavica autore del libro "Francavilla Fontata, architettura e immagine" (congedo editore). Il passaggio a Francavilla Fontana consentirà la visita ad un area di notevole interesse storico e naturalistico: Masseria e Specchia Giovannella. La tappa a specchia Giovannella (che probabilmente è una torre di età ellenica) al confine tra la piana salentina e la murgia dei trulli rappresenta un ideale collegamento della Via Appia alla Via Verde sul Canale Reale.

L’iniziativa quest’anno rientra nel progetto "Insieme si può" finanziato nell’ambito "Puglia partecipa" che vede coinvolta l’Associazione Cicloamici insieme con l’Associazione Antonucci, il comune di Mesagne, l’Istituto superiore Epifanio Ferdinando e altre associazioni. Insieme Si Può intende stimolare ed incentivare la partecipazione della comunità mesagnese alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi della cultura nel territorio.





Dettagli sull’evento in bicicletta:





L’evento in bicicletta è ripartito su 3 livelli di difficoltà e durata.





LIVELLO 1. Il livello facilissimo consiste nella visita guidata al Parco archeologico di Muro Tenente con ritorno prima del pranzo.

Rientro: entro le 13 lunghezza 16Km





LIVELLO 2 o livello intermedio comprende la visita al Parco, il pranzo convenzionato alla “Sagra ti li stacchioddi” e la visita guidata nel pomeriggio alla città di Francavilla Fontana.

Rientro: entro le 17, lunghezza 50Km





LIVELLO 3 o livello tosto include oltre le tappe a Muro Tenente, Francavilla Fontana, la esplorazione a Masseria e Specchia Giovannella tra Francavilla e Villa Castelli (consigliata MTB o similare).

Rientro: entro le 18:30, lunghezza 60Km





I partecipanti potranno liberamente aderire ad uno dei tre livelli.





- Raduno Mesagne Piazza IV Novembre ore 9:30

Da Brindisi con FIAB Brindisi raduno anticipato ore 9:00

- Percorso su strade secondarie prevalentemente asfaltate con qualche tratto di sterrato.

- Pranzo: pranzo convenzionato a Latiano alla sagra delle Orecchiette. Con 7 euro saranno offerte orecchiette polpette e vino. Per i livelli 2 e 3 è opportuno prenotare il pranzo esprimendo la preferenza pranzo sul modulo di adesione (https://www.cicloamici.it/wp/modulo-di-iscrizione-alle-escursioni/) alla partenza.

- Nolo bici: Possibilità di noleggio bici contattando Ciclovagando tel. ‭330985255 annarita@ciclovagando.com http://www.ciclovagando.com/ (disponibili anche bici elettriche).

- Costo contributo per finalità assicurative 2 euro per i non soci

- Dotazioni consigliate: bici tipo MTB o ibrida in buone condizioni, ruote gonfie, freni funzionanti, acqua

- Iscrizioni: Richiediamo cortesemente ai partecipanti di iscriversi mediante il modulo online https://www.cicloamici.it/wp/modulo-di-iscrizione-alle-escursioni/

- Info e capigita: Antonio Licciulli 3333744725, Prof Gert Burgers, Michele D’Anna (FIAB Brindisi)