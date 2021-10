Bari, al via i lavori di riqualificazione dell’area ludica nell’Arena Giardino

BARI - Sono cominciati ieri i lavori di riqualificazione del grande “gioco complesso” nell’area per bambini dell’Arena Giardino, in via Caldarola, a Japigia. Nel corso del cantiere sarà sverniciata e riverniciata l’attrezzatura ludica presente, di cui saranno cambiati tutti i pezzi in legno danneggiati. La prossima settimana, invece, sarà sostituita per intero la pavimentazione antitrauma.“Iniziano i lavori di riqualificazione dell’area giochi all’interno dell’Arena Giardino, polmone verde del quartiere Japigia - ha dichiarato il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti -. Alcuni mesi fa con i tecnici comunali abbiamo visitato questo spazio pubblico riscontrando una serie di problematiche, quali giochi invecchiati e tappeto antitrauma seriamente danneggiato. Oggi stiamo intervenendo per risolverle, garantendo una maggiore sicurezza dell’attrezzatura attraverso la sostituzione di tutti i pezzi in legno rotti.Le aree ludiche sono fondamentali non solo per far giocare e divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di sviluppare la propria creatività, fare attività fisica, socializzare con i loro coetanei e trascorrere del tempo all’aria aperta. Con l’assessore Galasso stiamo lavorando affinché tutto questo avvenga in piena sicurezza”.L’importo complessivo dei lavori ammonta a 20mila euro.