'Le opere dell'uomo': dal 10 ottobre 2021 ritorna al Petruzzelli l’appuntamento con la storia

(ph: Clarissa Lapolla)

BARI - Ci sono opere collettive che restano nei secoli a testimonianza di una civiltà. Opere che possono unire, come una piazza e un tempio, ma anche dividere, come un muro. Opere dal forte valore simbolico, come una statua, ma anche gigantesche imprese organizzative ed economiche, capaci di mobilitare migliaia di persone.Le Piramidi, il Colosseo, la Mezquita di Cordoba, Versailles, il Muro di Berlino saranno oggetto del nuovo ciclo delle Lezioni di Storia Le opere dell’uomo che si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari (sempre di domenica alle ore 11.30) dal 10 ottobre al 5 dicembre 2021.Prendendo spunto dalla storia della realizzazione di queste opere, 5 studiosi d’eccezione, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa, ricostruiranno l’origine di un’idea, il suo farsi concreto, la continuità – o le trasformazioni – della memoria.In ogni lezione si proverà a comprendere ciò che tiene insieme storia, potere, denaro, cultura e consenso.Aprirà il ciclo domenica 10 ottobre Giuseppina Capriotti Vittozzi con una lectio sulle piramidi egizie. Andrea Giardina il 24 ottobre condurrà il pubblico tra gli spalti del Colosseo, uno straordinario osservatorio sulla storia politica, sociale e antropologica dell’antica Roma. Amedeo Feniello il 14 novembre racconterà della Mezquita di Cordoba, foresta di simboli e luogo di mille contrasti. Luigi Mascilli Migliorini il 28 novembre proporrà un affascinante cammino nelle sale di Versailles ripercorrendo le sue innumerevoli vite. Chiuderà il ciclo il 5 dicembre Carlo Greppi con una lezione sul Muro di Berlino, emblema di tutte quelle frontiere che negano la libera circolazione degli esseri umani.Il ciclo Lezioni di Storia Le opere dell’uomo ideato dagli Editori Laterza, organizzato in collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, è realizzato grazie al sostegno di Exprivia, Masmec, Unicredit.A dicembre, dopo la chiusura del ciclo, sono previsti due APPUNTAMENTI SPECIALI:Domenica 19 dicembre – ore 11.30 Lezione di Storia Specialedi Alessandro Barbero Dante e la guerra.Mercoledì 29 dicembre 2021 – ore 20.30 Lezione in musicaMystery Train. Un viaggio nell’immaginario americanoCon Alessandro Portelli, Gabriele Amalfitano, Margherita Laterza e Matteo PortelliI biglietti, per un numero massimo di tre, sono acquistabili esclusivamente online su www.vivaticket.comInfoline: 080 9752 810Date di inizio prevendite:Dal 4 ottobre: Le piramidiDal 18 ottobre: Il ColosseoDall’8 novembre: La Mezquita di CordobaDal 22 novembre: VersaillesDal 29 novembre: Il Muro di BerlinoDall’8 dicembre: i due eventi speciali Dante e la guerra, Mystery TrainPosto in platea I e II ordine: intero € 12 / ridotto € 10Posto palchi a partire dal III ordine: intero € 7 / ridotto € 5Riduzioni per under 26 e over 65