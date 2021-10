Champions: il Porto punisce il Milan

(via Ac Milan fb)





Nella ripresa i rossoneri escono pian piano dalla partita, sopraffatti dal pressing e dal palleggio del Porto che si affaccia sempre più minacciosamente dalle parti di Tatarusanu, fino ad arrivare al gol con Luiz Diaz al 65'. Il portoghese raccoglie il pallone dopo uno scontro tra Bennancer e Teremi, facendo partire un destro potente che non lascia scampo a Tatarusanu.





Per il Milan, penalizzato dalle numerose assenze, la strada per gli ottavi diventa più ripida. Sarà chiamato all'impresa nel girone di ritorno se vorrà rimanere in Europa.

Un Milan senza anima raccoglie la terza sconfitta consecutiva in Champions per mano del Porto. I padroni di casa si mostrano subito maggior piglio, rendendosi pericolosi con Teremi e Luis Diaz che centra anche il palo mentre il diavolo non riesce a pungere non rendendosi mai pericolosi nelle poche proiezioni offensive.