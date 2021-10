Covid Puglia: +118 casi e un morto

BARI - Nelle ultime 24 ore su 14.429 test eseguiti in Puglia sono risultate positive al Covid-19 118 persone con un tasso di positività dello 0,81%. Un paziente è deceduto.I nuovi casi infetti sono così suddivisi: 13 in provincia di Bari, 30 nella Bat, 6 nel Brindisino, 27 nel Foggiano, 24 in Provincia di Lecce, 16 in quella di Taranto, un residente fuori regione e una provincia è in definizione.Sono 2.397 le persone attualmente positive, 136 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.