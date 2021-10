BARI - In lieve aumento il numero degli attuali positivi in Puglia. In lieve calo, invece, i nuovi contagi. Sono 127 (rispetto alle 203 di ieri) le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, a fronte di 18.601 tamponi effettuati (rispetto ai 19.415 di ieri). Si legge uno 0 alla voce persone decedute del bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 24 ottobre) dalla Regione.I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 39; provincia di Bat, 13; provincia di Brindisi, 12; provincia di Foggia, 22; provincia di Lecce, 35; provincia di Taranto, 6; residenti fuori regione, 0; provincia in definizione, 0. Le persone attualmente ricoverate in area non critica sono 126, tre in meno rispetto a ieri. Aumenta di una unità, da 16 a 17, il numero di pazienti in terapia intensiva.