Dogecoin è più di una moneta meme quando si tratta di DeFi

DeFi, la soluzione dogecoin



Per trovare una soluzione praticabile per soddisfare la crescente domanda della comunità doge alla ricerca di modi più produttivi per HODL doge, è stata introdotta la versione avvolta del doge con hashrate.



Questo token avvolto, noto come tau doge, o τDoge, è un asset sintetico o una versione tokenizzata di un'altra criptovaluta che consente di scambiare doge e scambiare cross-chain.



τDoge consente agli utenti di fare di più con il proprio doge, come guadagnare ricompense e puntare su varie applicazioni DeFi. Poiché τDoge porta più utilità a dogecoin attraverso più casi d'uso, l'efficienza del capitale e la liquidità sono notevolmente aumentate rispetto al doge che si trova semplicemente in un portafoglio.



Il meccanismo del protocollo Tau consente agli utenti di far partecipare a DeFi qualsiasi token in una forma avvolta.



Collegamento DeFi e proof of work



La criptovaluta ha fatto molta strada dall'avvento del bitcoin, portando sul mercato migliaia di nuovi asset.



Di conseguenza, la reputazione delle criptovalute è in gran parte legata ad aspetti come volatilità, utilità e liquidità. Tuttavia, affinché l'adozione tradizionale abbia luogo, questi problemi devono prima essere risolti.



È qui che entra in scena DeFi. Attraverso vari strumenti, le persone possono utilizzare attivamente i loro token preferiti per guadagnare ricompense che altrimenti non avrebbero guadagnato. Questo aiuta a colmare il divario tra le risorse hashrate e la DeFi.



Di conseguenza, le soluzioni che sfruttano questo, collegando DeFi e token di



L'introduzione di dogecoin nella DeFi e alla fine di altre criptovalute potrebbe, a sua volta, promuovere l'adozione di massa apportando caratteristiche positive al mercato delle criptovalute.

Dogecoin è una criptovaluta molto popolare, in gran parte grazie ai frequenti tweet del CEO di Tesla Elon Musk sulla sua risorsa preferita.Inizialmente è nata come moneta meme nel 2013. Da allora, il suo valore è aumentato vertiginosamente, con il 2021 che ha visto un aumento di quasi il 13.000%.Nonostante la sua attenzione mainstream, una comunità di seguaci irriducibili e il supporto delle celebrità, uno dei maggiori punti deboli di dogecoin è il suo utilizzo minimo nel mondo reale. Secondo la directory aziendale Cryptwerk, dei 32 milioni di aziende negli Stati Uniti, oltre 1.400 accettano pagamenti o mance in doge.Un altro problema con doge è che non ha un limite di fornitura. Quindi gli investitori sono scettici sull'investimento a causa della potenziale offerta infinita di token. A ciò si aggiunge il fatto che i premi di blocco di dogecoin avvengono ogni minuto. Sono 600.000 nuove monete ogni ora, 14,4 milioni ogni giorno e 5,26 miliardi ogni anno.Prima del 2014, doge aveva un limite di fornitura, che ammontava a 100 miliardi di monete. Tuttavia, nel febbraio di quell'anno, il fondatore Jackson Palmer decise di rimuoverlo per scoraggiare le persone dal tenerlo.Come molti hanno sottolineato, questo rende l'asset inflazionistico e, per impostazione predefinita, ne diminuisce il valore. Non solo, ma molti analisti hanno fatto notare che la fulminea ascesa di doge è dovuta alla sua scarsa liquidità e all'estrema crescita della rete. Ciò è dovuto soprattutto agli opinion leader chiave come Musk e ai membri della comunità che supportano attivamente il doge.Questo non è né efficiente né sostenibile. Tuttavia, c'è ancora una leale comunità di detentori di doge che vorrebbe fare un uso migliore del doge. Vorrebbero far funzionare la moneta per più membri e titolari della comunità.