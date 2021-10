Presto gli NFT consentiranno la proprietà degli oggetti di gioco nel Metaverso

Nozioni di base NFT



Gli NFT sono il risultato dell'esecuzione di un certo tipo di contratto intelligente. Sono più spesso implementati sulla blockchain di Ethereum utilizzando standard di token ERC non fungibili, come ERC-721.



Gli sviluppatori del settore dei giochi possono utilizzare la blockchain come database di chi possiede cosa nel loro ambiente di gioco con il giusto standard ERC.



Le possibilità offerte dagli NFT in-game



I giochi spesso presentano skin, armi e altri oggetti di gioco e le persone scambiano tali oggetti. Gli NFT possono rappresentare risorse 3D in un ambiente di gioco.



Diciamo che hai un'arma 3D e puoi venderla, ma devi prima scaricare quell'arma sul tuo PC per trasferirla a qualcun altro. Invece, cosa succederebbe se potessi prendere quell'NFT e trasferirlo a qualcun altro. Una volta che quella persona lo riceve, può usarlo nel gioco.



Se possiedi un'astronave su EVE online, ad esempio, potresti scambiarla con chiunque altro se fosse rappresentata in forma NFT. Inoltre, lo controlli tu, non gli sviluppatori del gioco. Questo è il valore del mondo reale.



Su Kickstarter, se fai una donazione per una causa o un progetto, potresti, a tua volta, ricevere una maglietta o una copia del gioco. Gli sviluppatori di giochi indie possono vendere oggetti in-game per i loro giochi futuri, portando i loro giochi sul mercato attraverso i loro sforzi di crowdfunding.



Sia i futuri giocatori, sia quelli interessati a conservare rari oggetti di gioco, possono preordinare tali oggetti di gioco mentre aiutano il progetto a concretizzarsi. Coloro che hanno prenotato oggetti di gioco possono quindi scambiare liberamente tali beni con altri.



Questi sono tutti esempi di come gli NFT possono rivoluzionare la proprietà degli oggetti nel gioco.



Il trading di NFT richiede più semplicità



Ad oggi, non esiste una soluzione semplice per un trading NFT efficiente. L'industria ha bisogno di una piattaforma per raccogliere fondi e scambiare tali risorse NFT, nonché una perfetta integrazione blockchain per gli sviluppatori di giochi indie.



Una volta che un gioco si integra con la blockchain, ogni singolo giocatore che possiede o ha una certa quantità di risorse può scaricare quel gioco, un po' com'è successo con il trading semplice su piattaforme sicure come Bitcoin Code che potete esplorare all'indirizzo



Da lì, possono registrarsi all'interno dell'ambiente di gioco con le credenziali che hanno utilizzato su una piattaforma di trading NFT. In quanto tali, possono quindi vedere tali risorse all'interno di quel gioco. La piattaforma di trading e raccolta fondi aiuta anche gli sviluppatori di giochi a vendere tali risorse.



In futuro, l'acquisto, la vendita e lo scambio di oggetti di gioco saranno una parte normale del gioco online.



Gli NFT saranno una parte fondamentale del metaverso



Cosa fa presagire tutto questo? Il metaverso, definito come uno spazio virtuale condiviso che fonde realtà virtuale, aumentata e fisica, sta arrivando, e su questo non ci possono essere dubbi.



Potrebbe un giorno diventare la propria industria da trilioni di dollari con intrattenimento, commercio e persino lavoro.



Potresti guadagnare un token solo per aver partecipato a determinati aspetti del metaverso, che potrebbe anche diventare un giorno il successore di Internet. Il mondo ha bisogno di lavoro, e forse il lavoro del futuro può essere molto divertente.



Matthew Ball, un venture capitalist e scrittore, crede che il metaverso diventerà "il gateway per la maggior parte delle esperienze digitali, una componente chiave di tutte quelle fisiche e la prossima grande piattaforma di lavoro".



Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, che preferisce fare le sue riunioni in VR, vede il metaverso come l'hosting di spazi di lavoro virtuali in cui le persone possono lavorare con il potenziale per un migliore multitasking e potenzialmente una maggiore collaborazione.



La rete dei social media non è l'unico colosso a partecipare all'azione del metaverso. I progetti blockchain decentralizzati devono lavorare per il loro posto al tavolo (virtuale). Tutti i nomi familiari sono coinvolti nella costruzione di questo mondo futuro: Microsoft, Apple, Epic, Google e altri.



L'industria blockchain è avvantaggiata, già nello stato d'animo corretto per costruire qualcosa di un metaverso. Mentre le società in silos cercheranno la preminenza nel metaverso, è più probabile che si evolva un metaverso cross-compatibile.



Una recente battaglia giudiziaria Apple-Epic lo mette in mostra per quanto riguarda i paywall. L'industria blockchain è già esperta nella cooperazione, il che le conferisce un netto vantaggio rispetto agli operatori storici per quanto riguarda il metaverso. Inoltre, l'industria sta già costruendo il metaverso e le NFT sono solo un aspetto.



Le criptovalute e l'industria dei giochi si fondono attorno ai token non fungibili (NFT). Questo perché le NFT rappresentano una forma di proprietà digitale dimostrabile.Un NFT può essere collegato all'arte, come musica digitale, film, o potrebbe essere legato a proprietà del mondo reale, come gli immobili. Gli NFT possono anche essere usati per rappresentare oggetti di gioco in mondi virtuali.