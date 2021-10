3bmeteo: "Ciclone mediterraneo in arrivo, rischio forte maltempo su parte d'Italia"

BERGAMO – “Sabato giornata di relativa tregua al Sud pur con variabilità e qualche occasionale piovasco, ma entro fine giornata arriverà la parte avanzata di una perturbazione collegata ad un insidioso vortice mediterraneo, con primi effetti sulla Sicilia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “tra domenica e martedì il ciclone mediterraneo si porterà sul Mar di Sicilia quindi il Mar Ionio, portando condizioni di maltempo su gran parte del Sud Italia. Piogge e temporali anche di forte intensità potranno colpire soprattutto Calabria e Sicilia: attenzione particolare ai versanti ionici, dal siracusano, al catanese, messinese, quindi anche reggino, Locride, catanzarese e crotonese, dove potranno cadere anche oltre 100-150mm di pioggia. Il tutto accompagnato da burrasche di Scirocco e Levante, con raffiche localmente superiori agli 80-90km/h sullo Ionio e forti mareggiate sulle relative coste. Non esclusi allagamenti e locali criticità idrogeologiche, oltre che danni sui settori costieri per via del mare grosso”.“Sabato ancora instabilità sulle regioni centrali con qualche rovescio sparso” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “mentre domenica sarà una giornata per lo più asciutta salvo piogge in arrivo sulla Sardegna, anche intense sul versante sudorientale dell’Isola. Tra lunedì e martedì invece la perturbazione legata al vortice mediterraneo interesserà anche il Centro, portando ulteriori piogge specie su versante adriatico e Lazio. Anche qui soffieranno venti tratti forti tra Levante e Grecale”.– “Il Nord Italia rimarrà invece all’asciutto, almeno sino a martedì compreso, pur con tempo a tratti uggioso in Pianura Padana per nubi medio-basse, che su Prealpi e pedemontane potranno anche innescare qualche pioviggine. Farà eccezione l’Emilia Romagna, che potrà vedere qualche pioggia nella giornata di sabato, ma anche martedì” – concludono da 3bmeteo.com.