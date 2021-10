Eventi: sabato 2 ottobre a Trani 'Parola d’ordine: Abbracci'

Sabato pomeriggio 2 Ottobre 2021 nella cornice elegante e maestosa delle Aziende Agricole Di Martino Schinosa si terrà l’evento ”Parola d’ordine: Abbracci”, organizzato da Adopt Me Italy, giovane strart up innovativa vincitrice del Bando Pin (Pugliesi innovativi) della Regione Puglia Anno 2020, che si occupa di adozioni di alberi di ulivo, di cui Antonio Vaccariello e Lucia Delvecchio sono co-founders.Il pomeriggio sarà scandito da due momenti distinti, il primo inizierà alle 16.30 con il corso di Yoga di cui si occuperà l’insegnante Rosa Convertini del Centro di Yoga “Piccolo Loto” di Barletta durante il quale i corsisti avranno la possibilità di assaporare istanti di pace scanditi dal suono della natura, abbandonare il proprio Io esteriore e dedicarsi al proprio io interiore da coccolare e riscoprire attraverso le tecniche di meditazione e rilassamento, radicandosi in un profondo senso di abbandono a contatto con la terra attorniati dalla sacralità degli ulivi secolari che saranno scenario costante dell’intero evento.Seguirà alle 18.30 la presentazione del romanzo “Abbracci” scritto dal giovane autore barese Luigi Laguaragnella, che sarà affiancato da Lucia Delvecchio moderatrice dell’evento e co- founder del progetto Adopt Me Italy, insieme ripercorreranno un viaggio nelle emozioni, prendendo per mano l’uditorio dei presenti accompagnandolo in un percorso dove la parola chiave “Abbraccio” rappresenterà la svolta per riscoprire il proprio Io, uno strumento di condivisione emozionale che più di ogni altro in questa epoca di restrizioni ci è mancato, e che, molte volte nella vita, pare sia il fulcro dei numerosi cambiamenti emotivi che segnano le nostre relazioni, specie quella più importante, ovvero quella con noi stessi.Le letture e i dialoghi saranno piacevolmente arricchiti dal contributo del musicista professionista barlettano Nicola Seccia e dal corpo di Ballo del Preziosissimo Sangue di San Rocco Bari, coordinato dalla ballerina Katia Laguaragnella.L’evento culminerà con il banchetto di degustazione di prodotti tipici a cura dell’Azienda Agricola Di Martino Schinosa, organizzato interamente dalla padrona di casa Francesca Di Martino, un ultimo viaggio nei sapori e nei profumi della nostra terra, confermando il filo conduttore che ci accumuna tutti: il senso di appartenenza alla nostra preziosa Regione Puglia.