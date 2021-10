Serie C: il Bari vince 1-0 al San Nicola col Monopoli

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 7’ Piccinni del Monopoli sfiora la rete. Al 34’ il Bari passa in vantaggio con Scavone di testa su cross di Ricci. Al 36’ Celiento va vicinissimo al raddoppio. Secondo successo in casa per la squadra di Michele Mignani. I galletti sono primi in classifica con 17 punti.

Il Bari vince 1-0 al “San Nicola” col Monopoli. Nel primo tempo al 9’ Simeri dei biancorossi con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 25’ Simeri non concretizza una buona occasione. Al 35’ Simeri va vicino al gol.