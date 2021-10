Monteparano, incendio distrugge auto del candidato Giovanni Orlando. M5S: “Ennesimo episodio ingiustificabile"

BARI - "La scorsa notte a Monteparano, Giovanni Orlando candidato del M5S una lista civica di centrosinistra e già consigliere comunale è stato vittima di un vile atto intimidatorio. Ignoti hanno incendiato la sua auto. Si tratta dell’ennesimo ingiustificabile episodio dopo quanto accaduto a Nardò, San Nicandro Garganico e Afragola". Così in una nota il M5S Puglia in seguito all’incendio che nella notte ha distrutto l’auto del candidato al consiglio comunale di Monteparano Giovanni Orlando"Siamo vicini - proseguono i pentastellati - a Giovanni Orlando e auspichiamo che presto vengano individuati i responsabili di questo gesto. Alla violenza continueremo a rispondere con la forza delle nostre idee e con l’impegno per una comunità migliore".