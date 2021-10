Noicàttaro, Innamorato riconfermato sindaco: “Abbiamo proposto la qualità e i cittadini hanno apprezzato il nostro lavoro”

NOICATTARO (BA) - “I cittadini di Noicàttaro hanno riconosciuto e apprezzato il nostro lavoro. Abbiamo proposto la qualità e la gente per bene ci ha scelto per questo. Abbiamo dato dignità al paese e nei prossimi mesi lavoreremo ancora meglio”, con queste parole il sindaco uscente Raimondo Innamorato ha ringraziato i cittadini di Noicàttaro che lo hanno riconfermato sindaco con il 54,66% di preferenze nel turno di ballottaggio contro il candidato supportato da otto liste civiche Sergio Ardito.L’Urban Center di via Carmine si è riempito di sostenitori già dal primo pomeriggio e intorno alle 16 è arrivata la conferma della vittoria di Raimondo Innamorato con 6723 voti e scelto 18 da sezioni su 22.“Ha vinto la serietà, la competenza e la garanzia di un Governo stabile che continuerà a lavorare con la sua giunta. Sono felice e consapevole di quanto lavoro ci sarà ancora da fare. Noi non abbiamo mai smesso. Ringrazio tutti quelli che hanno riconosciuto quanto abbiamo fatto e continueremo nel solco tracciato. Posso contare su una grande squadra, tanto quella della Giunta quanto i consiglieri comunali e sono certo che ci permetteranno di lavorare per altri cinque anni”.Confermata, come annunciato dallo stesso sindaco un anno fa, la stessa Giunta: Vito Santamaria e Germana Pignatelli assessori allo Sviluppo del Territorio, Nunzio Latrofa vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Barbara Scattarella assessore al Bilancio, Vito Fraschini assessore all’Agricoltura e Ambiente.In consiglio comunale sono dieci i posti riservati alla maggioranza (cinque donne e cinque uomini) di cui sette vanno ai candidati eletti nella lista Movimento 5 Stelle e tre a quelli eletti con la lista civica Con Raimondo: Didonna Anna Rita (M5S), De Bellis Maria Rosa (M5S), Innamorato Giacomo (M5S), Di Pinto Nicola (M5S), Parisi Gabriele (M5S), Cinquepalmi Luca (M5S), Tritto Mariagrazia (M5S), De Caro Anna Lisa (Con Raimondo), Didonna Giuseppe (Con Raimondo), Dipierro Rosa Anna (Con Raimondo). Sei i seggi alla minoranza: Ardito Sergio, Diciolla Antonello, Benedetto G. (Noi per Noicattaro), Liturri (Insieme per Noicattaro), Ciavarella Giuseppe (D+), Antenore (Noicattaro in Comune).