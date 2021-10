Norvegia, uccide diverse persone usando arco e frecce

Tuttavia, ha continuato Aas, “la persona arrestata non è stata interrogata, ed è quindi troppo presto per dire qualcosa in merito e quale fosse il reale movente”. Il sospetto si è spostato attraverso una “vasta area” nel corso dell’attacco ed è stato arrestato alle 18:47 ora locale, secondo una dichiarazione della polizia citata dalla Cnn.

OSLO - Un uomo in Norvegia ha ucciso diverse persone usando arco e frecce. E' successo nel centro di Kongsberg, città a circa 70 chilometri dalla capitale Oslo. La polizia dice di aver fermato un sospettato e i media locali riferiscono di almeno 5 vittime e 2 feriti. Le indagini sono in corso.Parlando con i media dopo l’attacco, Oyvind Aas, capo della polizia del capoluogo della contea di Drammen, ha affermato che le autorità non hanno escluso la possibilità di un attacco terroristico. “Dal corso degli eventi, è naturale considerare anche se si tratti di un atto di terrorismo”, ha detto.